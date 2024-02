L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha ammesso che il turco ha avuto un piccolo infortunio alla vigilia.

Simone Inzaghi ha parlato di Inter-Lecce anche in conferenza stampa; 2 giocatori domani saranno sottoposti ad esami strumentali. “Abbiamo fatto un’ottima partita. Abbiamo sofferto, sull’1-0 la palla di Blin è stata un’occasione importante per loro. Sapevo sarebbero stati aggressivi, l’abbiamo preparata in poco tempo, ma l’abbiamo fatto bene”.

Hakan Calhanoglu

Le prestazioni delle seconde linee

Erano ben 7 i cambi di formazione rispetto alla gara vinta contro l’Atletico Madrid, le risposte sono comunque state positive: “Per un allenatore questo è il massimo, abbiamo cambiato tanti giocatori. Sono molto soddisfatto, non avevo dubbi su di loro. Sappiamo che ora diventa più difficile, l’obiettivo è continuare a vincere, con la speranza di non perdere altri giocatori. Oggi erano indisponibili 6 giocatori. Doseremo le energie, ma non la fatica. Calhanoglu nell’ultimo allenamento ha avuto un indolenzimento, stamattina la situazione non è migliorata. Non l’abbiamo rischiato. Domani farà un controllo, speriamo di non perderlo a lungo. I nostri principi non devono cambiare mai. Tante belle notizie oggi, il percorso è ancora lungo, difficile. Le altre squadre non mollano”.

Sul centrale italiano e sull’esterno brasiliano

“Acerbi domani farà un controllo, sono passati 15 giorni da Roma. Ne sapremo di più domani. Carlos Augusto sta facendo benissimo, ci sta dando grandi soddisfazioni. Bravissima la società a strapparlo alla concorrenza. Non sta mai deludendo. Ha dati fisici straordinari, è tecnico, un calciatore moderno. Deve continuare così”.

