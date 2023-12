Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha analizzato a Inter TV il pareggio dei nerazzurri contro il Genoa di Gilardino. Le sue dichiarazioni

Le parole di Inzaghi dopo Genoa-Inter ai microfoni di Inter TV:

ANALISI – «Chiaramente sapevamo che trovavamo una squadra in salute difficile da affrontare. Nell’1-1 dovevamo pressare più attentamente tutti e difendere di squadra, lì dovevamo essere più bravi. Non avevamo mai subito un gol su calcio d’angolo, dovevamo prestare più attenzione. Abbiamo chiuso il 2023 stasera, volevamo una vittoria e non ci siamo riusciti. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi perché hanno dato tutto in campo».

DIMARCO E LAUTARO – «I ragazzi sono venuti con noi anche se indisponibili. Dobbiamo continuiare così, il gruppo è sacro. Dobbiamo ricominciare il 2024 con una vittoria davanti ai nostri tifosi, ci saranno tante battaglie difficili».

2024 – «Cominciare bene l’anno cercando di fare partite importanti, giocare più partite possibili che vorrebbe dire andare avanti in Champions e onorare la Supercoppa, sapendo che in campionato sarà difficile».

