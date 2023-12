I nerazzurri vengono fermati dal Genoa, non basta la rete dell’austriaco: ecco le pagelle del match.

SOMMER 5: il colpo di testa di Dragusin è forte e rimbalza davanti a lui ma la sensazione è che potesse fare qualcosa di più per deviarlo fuori dallo specchio. Prova a farsi perdonare ad inizio secondo tempo respingendo un tiro ravvicinato di Vasquez ma non basta, l’errore costa caro.

BISSECK 6: è in fiducia ma talvolta esagera e perde brutti palloni. (Dal 90’ PAVARD s. v).

ACERBI 6: difende senza grossi affanni, in attacco va vicino al goal di testa.

BASTONI 6: sufficiente in difesa, come al solito non fa mancare il suo apporto in avanti ma i suoi cross non sono precisi.

DARMIAN 6: aiuta in difesa ma attacca poco. (Dal 79’ DUMFRIES s. v.).

BARELLA 6,5: da il via alla prima rete del match, molto vivace in generale. (Dal 79’ FRATTESI s. v.).

Marko Arnautovic

CALHANOGLU 6: non sempre riesce a far partire bene le azioni dei suoi, capisce che la serata è difficile e ci prova un paio di volte dalla distanza senza successo.

MKHITARYAN 5,5: meno presente del solito in entrambe le fasi.(Dal 90’ KLAASSEN s. v.).

CARLOS AUGUSTO 5: prova a segnare ma Martinez è reattivo sul suo tiro, nel recupero del primo tempo è leggero in marcatura su Dragusin che infatti realizza il goal del pareggio.

THURAM 4,5: come la settimana scorsa, senza Lautaro non sembra lui.

ARNAUTOVIC 6,5: è protagonista di molti corpo a corpo con gli avversari ed ha il grande merito di essere al posto giusto nel momento giusto quando segna lo 0-1. (Dal 71’ ALEXIS SANCHEZ 5,5: poco in partita).

INZAGHI 6: i suoi non riescono a gestire il vantaggio faticosamente conquistato, la gara era difficile e ci può stare, servono i recuperi di Lautaro e Dimarco.

