Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato così dopo il match giocato contro il Genoa: le dichiarazioni

Simone Inzaghi ha parlato a Dazn dopo Genoa-Inter.

STANCHEZZA? – «Sapevamo che tipo di partita andavamo ad incontrare. Abbiamo incontrato un Genoa che sta bene, fisicamente e mentalmente. E’ stata una partita combattuta, giocata discretamente nel primo tempo da tutte e due le squadre. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla se non il gol subito, a un minuto dalla fine del primo tempo. Dovevamo difendere meglio su quel corner. I ragazzi hanno messo tutto in campo, volevamo vincere e non siamo contenti del pareggio. Chiudiamo il girone con un ottima partita, tutte le partite portano delle insidie come stasera».

UMORE – «E’ normale che volevamo tutti vincere, poi le partite sono decise da episodi. Non avevamo mai preso gol da palla inattiva quest’anno, dovevamo difendere meglio in quell’occasione. Nel secondo tempo abbiamo cercato, non era semplicissimo giocare. Abbiamo creato un’occasione clamorosa con Acerbi, ha fatto una grandissima parata il loro portiere».CENTROCAMPO IN SOFFERENZA? – «Abbiamo trovato una squadra molto intensa che difendeva medio-bassa, non era semplice trovare… Dovevamo muovere la palla più velocemente: stasera abbiamo avuto delle difficoltà in più per il campo e per l’avversario».

