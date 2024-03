L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, si è espresso così dopo la sconfitta ai calci di rigore contro l’Atletico Madrid: le sue parole

Nel postpartita di Atletico Madrid Inter, Simone Inzaghi ha parlato così. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Prime Video.

SENSAZIONI – «E’ normale che c’è delusione per tutta la famiglia Inter, per la nostra società e inostri tifosi. Ai ragazzi ho detto che devono essere orgogliosi di quello che hanno fatto. Abbiamo fatto 8 partite non abbiamo mai perso. Oggi in determinati momenti dovevamo fare meglio. Nei supplementari abbiamo avuto in mano la partita e abbiamo sbagliato tanto. Non si molla di un centimetro, domani riparlerò coi ragazzi».

RAMMARICO PER L’ANDATA? – «All’andata si poteva fare qualcosina di più ma penso che la partita sia stata fatta. Una volta andati in vantaggio dovevamo essere più bravi a mantenere il risultato dopo il gol di Dimarco. Invece li abbiamo rimessi in partita».

SCONFITTA CHE BRUCIA? – «Normale che la squadra non è abituata a perdere. La sconfitta deve bruciare perché avevamo la qualificazione in mano dopo l’andata e il gol del vantaggio. C’è delusione ma sono super orgoglioso di allenare questo gruppo e questa squadra che mi ha dato grandi soddisfazioni. Adesso ci mancano 10 partite in campionato da fare nel migliore dei modi, perché dobbiamo arrivare ad un obiettivo importante».

SE TEMO UN CONTRACCOLPO SUL CAMPIONATO? – «Assolutamente no? I ragazzi devono essere fieri e andare a testa alta. Nel calcio i dettagli fanno la differenza».

L’articolo Inzaghi a Prime: «Orgoglioso di allenare questo gruppo, non si molla di un centimetro. Adesso l’obiettivo sarà questo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG