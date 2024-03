I nerazzurri abbandonano la Champions League al termine di una gara molto combattuta: ecco le pagelle.

SOMMER 6,5: sollecitato da Lino e Morata non si scompone, non può nulla sulle due reti degli spagnoli. Attento sulle conclusioni di Griezmann e di Depay.

PAVARD 5: sbaglia in occasione del goal di Griezmann non riuscendo a spazzare il pallone, cerca di rimediare mirando un tiro del francese. Chiude la gara da esterno a tutta fascia.

DE VRIJ 5,5: sufficiente fino all’87’ quando lascia troppa libertà a Depay che fa 2-1.

BASTONI 5,5: il pressing avversario lo condiziona, perde un pallone sanguinoso attorno all’ora di gioco. (Dal 72’ ACERBI 6: combatte in difesa e cerca di rendersi utile in attacco).

DUMFRIES 5,5: sue le prime chance a tinte nerazzurre che però non sorprendono Oblak. Pericoloso quando attacca la profondità, si perde però al momento del passaggio decisivo. Da rivedere. (Dal 72’ DARMIAN 5,5: si fa saltare subito da Riquelme ma compie un gran salvataggio su Depay, sbaglia diverse giocate in fase d’attacco).

BARELLA 6,5: quantità e qualità, fornisce l’assist per lo 0-1 ma arriva stanco nel finale quando spreca una buona occasione. (Dall’84’ FRATTESI 6: cerca di rivitalizzare la sua squadra ma ha pochissima assistenza).

Henrikh Mkhitaryan

CALHANOGLU 5,5: chiamato sin da subito ad un paio di interventi difensivi, fatica a far girare la squadra. Perde un bruttissimo pallone nel primo supplementare e rimedia con un fallo che gli costa l’ammonizione.

MKHITARYAN 5: bene in interdizione nella prima parte del primo tempo, leggermente impreciso palla al piede nella ripresa. Brutto secondo tempo il suo, esce stremato. (Dal 111’ KLAASSEN 5,5: tocca pochissimi palloni, uno di questi è il rigore sbagliato).

DIMARCO 6,5: sbaglia qualche passaggio in avvio ma segna lo 0-1. Si dedica poi alla fase difensiva. (Dall’84’ BISSECK 6: mette un bel traversone per Thuram che però non riesce a segnare, positivo il suo ingresso in campo, mostra personalità nel gestire l’impostazione dal basso).

THURAM 5,5: cerca di contribuire alle sortite offensive dei suoi con sponde e passaggi di prima, aiuta anche in difesa e si conquista tante punizioni preziose. Spreca però un’ottima chance calciando alto ad un quarto d’ora dalla fine, errore molto pesante. (Dal 102’ SANCHEZ 5,5: molto pimpante, crea un minimo di apprensione negli avversari ma sbaglia il suo rigore).

LAUTARO MARTINEZ 5: poco nel vivo del gioco, l’impegno non manca ma vede poco il pallone. Nel finale manda in porta Thuram e Barella con due ottimi passaggi filtranti che però non vengono sfruttati, conferma il suo brutto score dal dischetto.

INZAGHI 6: i suoi soffrono nel proporre gioco come raramente era capitato, la scelta di schierare Dumfries per limitare le scorribande offensive di Lino non premia fino in fondo. L’atteggiamento in generale è forse troppo remissivo ma questo è merito delle qualità dell’avversario.

L’articolo Atletico Madrid-Inter, le pagelle: si salvano solo Sommer e Dimarco, tradiscono Lautaro, Mkhitaryan e Pavard proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG