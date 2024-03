Yann Sommer ha parlato a Sky Sport dopo Atletico Madrid-Inter, ecco il commento del portiere sul match di Champions League

Intervenuto a Sky Sport Yann Sommer ha analizzato così l’incontro di Champions League Atletico Madrid-Inter. Ecco il commento.

ATLETICO MADRID -INTER – «Eh è dura da mandare giù, è stata una grande battaglia, entrambe le squadre hanno avuto occasioni. Ma questa è la Champions League e noi abbiamo perso ai rigori. Questione anche di fortuna e sfortuna e purtroppo è andata dalla loro parte»

OCCASIONI PERSE – «Per me è difficile, perché sono lontano e non le ho viste le occasioni. Abbiamo avuto opportunità per fare il secondo, siamo stati in partita ma ai rigori la fortuna non è stata dalla nostra parte. Però ora pensiamo ai prossimi obiettivi».

SI RIPARTE DOMANI – «Forse non domani…comunque è importante superare questo momento a testa alta. Abbiamo partite importanti e grandi obiettivi alti da raggiungere, però dobbiamo rimanere compatti e tornare a casa. Da domani o dopodomani, ora concentrazione contro il Napoli a San Siro».

L’articolo Sommer a Sky: «Inter? Usciamo a testa alta, ecco l’obiettivo ora» proviene da Inter News 24.

