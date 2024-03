Dopo il match di Champions League Atletico Madrid-Inter l’allenatore Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa, ecco le dichiarazioni

STOP – «Assolutamente no, i ragazzi devono essere orgogliosi per quello che hanno fatto. C’è dispiacere, però vanno fatti i complimenti all’Atletico, è una squadra che col doppio svantaggio non ha mollato. Nel secondo tempo hanno fatto meglio, nei supplementari avevamo la qualificazione in mano e abbiamo sbagliato due-tre occasioni che solitamente non sbagliamo. Non dimentichiamo che ci sono anche gli avversari».

BISSECK E THURAM – «Sì, Bisseck è entrato bene, ha dimostrato in questi mesi di avere grande personalità. Thuram è stato bravo, ha lottato, doveva essere più lucido in qualche occasione ma ha lottato per la squadra. Abbiamo creato molte occasioni nei supplementari, a differenza che nel secondo tempo avevo la sensazione che potessimo evitare la lotteria dei rigori».

CAMBI – «Non parlerei di cambi, anche perché nell’ultima mezz’ora la squadra che ha fatto meglio è stata l’Inter. Abbiamo qualche particolare, qualche rifinitura da sfruttare meglio. E in queste serate le paghi. Dispiace, però il nostro percorso non rallenta: è normale che c’è una delusione, veniamo da una finale e da un percorso nel girone da imbattuti. È normale che ci sia delusione, ma i ragazzi devono essere fieri, petto in fuori e testa alta. Adesso abbiamo dieci giornate, sappiamo di avere un buon vantaggio, ma trenta punti sono tanti. Domenica abbiamo una partita dispendiosa».

CALO DI TENSIONE – «Non è semplice, le partite di Champions non sono semplici da giocare, però sono d’accordo. Dovevamo essere più bravi sull’1-1, è stato un errore che non ci ha permesso di chiudere il primo tempo col doppio vantaggio. Ne abbiamo risentito, nel secondo tempo non abbiamo fatto bene e poi siamo stati bravi, nell’ultima mezz’ora secondo me avremmo fatto bene e meritato qualcosa in più. Però complimenti all’Atletico».

OCCASIONI SBAGLIATE – «Sì, le paghi. Poi anche ai rigori c’era speranza, ieri li avevamo provati. Poi c’è stata anche la bravura del loro portiere, però chiaramente quando sbagli tre occasioni nei supplementari c’era qualche preoccupazione in più. Dispiace, perché volevamo proseguire il nostro percorso».

