Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi è naturalmente amareggiato per l’eliminazione dalla Champions League anche se invita i suoi a non essere tristi.

Simone Inzaghi ha analizzato a Prime Video la vittoria ai rigori dell’Atletico Madrid che ha causato l’eliminazione dalla Champions League dell’Inter. “C’è delusione per tutta la famiglia Inter: è normale. Ma ai ragazzi ho detto di dover essere orgogliosi in questo percorso in Champions. Questa sera dovevamo fare meglio, specie nel secondo tempo. Ai supplementari avevamo in mano la partita ma abbiamo sbagliato tanto. Domani parleremo di nuovo ma devono essere fieri di quanto fatto”.

Rammarico

“Diciamo che all’andata si poteva fare di più ma la partita è stata fatta. Andati in vantaggio dovevamo tenere il vantaggio di Dimarco invece li abbiamo rimessi in partita, loro e il loro pubblico”.

Simone Inzaghi

Le sensazioni

“Normale che la squadra non è abituata a perdere però deve bruciare questa sconfitta perché avevamo in mano la qualificazione dopo l’andata. c’è dispiacere ma sono super orgoglioso di questa squadra che mi sta dando grandi soddisfazioni. È un dispiacere per tutti noi ma ci mancano dieci partite in campionato da fare nel migliore dei modi”.

Timore di contraccolpi

“Assolutamente no, i ragazzi devono essere fieri e dobbiamo essere comunque consapevoli di aver avuto le occasioni importanti che dovevamo sfruttare meglio”. Mancano 15 punti all’Inter per la conquista del ventesimo Scudetto: domenica a San Siro arriva il Napoli e poi ci sarà la pausa per gli incontri delle nazionali.

