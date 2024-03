L’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, dopo aver eliminato l’Inter agli ottavi di Champions League ha parlato così

Al termine di Atletico Madrid Inter, Diego Simeone si è espresso così ai microfoni di Prime Video.

LA MIA SCIVOLATA – «Quando abbiamo avuto la palla gol alla fine di Riquelme. Non è riuscito a segnare e volevo morire. Gli abbiamo dato la chance di tirare il rigore e lo ha fatto bene, con personalità. Oggi, al di là di questa scivolata, sono contento per la gente e per i giocatori. Abbiamo giocato contro una grandissima squadra, sono veramente forti».

SUI CAMBI – «Abbiamo aspettato. Morata è molto importante per noi, nel momento che abbiamo messo Depay e Correa la squadra ha fatto un cambio nel modo di giocare. Il gol p stato un golazo, ne avremmo potuto fare un altro, col palo e poi la parata di Sommer. Abbiamo giocato una partita buonissima, intelligente. Avevamo un piano, sapevamo che dovevamo difendere e che potevamo fare male in attacco».

MESSAGGIO FINALE – «Nel calcio e nella vita uno non vince sempre. Venivamo da duri colpi, come la sconfitta col Bilbao e col Cadice, però abbiamo giocatori dal cuore enorme. Soprattutto la nostra gente è incredibile, quando uno viene a giocare a casa nostra non è facile».

L’articolo Simeone a Prime: «Inter veramente forte, i miei calciatori hanno un cuore enorme. Avevamo un piano per vincere» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG