Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato così in vista della gara di stasera in Champions League contro il Salisburgo

Intervenuto ai microfoni di Prime Video, Simone Inzaghi si è espresso così in vista di Salisburgo Inter.

SUL MATCH E SUL SALISBURGO – «Conosciamo benissimo l’importanza della gara, ne conosciamo le caratteristiche e le insidie. Giocheremo contro una squadra fisica, il Salisburgo ha grandissima tecnica e intensità nella corsa. Sarà una partita difficilissima, in uno stadio caldo, e dovremo fare una grande prestazione».

COME STA DUMFRIES? – «Denzel ha ancora qualche problema, è un giocatore da valutare. Solo oggi capiremo se inizierà la partita o partirà dalla panchina».

BISSECK TITOLARE? PRONTO PER QUESTA CHANCE? – «Bisseck sta lavorando molto bene da quando è arrivato, ogni giorno dimostra il suo valore e ci convince. Contro il Salisburgo potrebbe avere la sua occasione dall’inizio dopo essere subentrato in altre gare. Valuterò quale sia l’opzione migliore per la squadra».

