L’attaccante dell’Inter, Marko Arnautovic, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match di stasera contro il Salisburgo

Intervenuto ai microfoni di Prime Video, Marko Arnautovic ha parlato così in vista di Salisburgo-Inter.

SULL’INFORTUNIO – «Tutti mi hanno aiutato a superare questo periodo, sei settimane di stop non sono state sicuramente facili e non sono belle per un giocatore. Ho apprezzato la vicinanza di tutto il gruppo, ma soprattutto quella di Hakan Calhanoglu che è un amico e mi chiedeva sempre come stavo e come stava procedendo il recupero. Sono felice di far parte di questo gruppo».

LE EMOZIONI DEL RITORNO A CASA – «Le emozioni sono sicuramente grandi, gioco “a casa mia” e nella mia Austria. Ma io sono dell’Inter, vivo per questa maglia e so che dobbiamo giocare questa partita al massimo. I compagni di nazionale? Prima e dopo la partita siamo tutti amici, in campo le cose cambiano e siamo rivali».

L’articolo Arnautovic a Prime Video: «Ho apprezzato la vicinanza del gruppo» proviene da Inter News 24.

