Inzaghi a rischio, una settimana per evitare l’esonero immediato. E intanto si scalda Chivu

In caso di doppia sconfitta dell’Inter nelle due coppe con Juventus e Benfica, ma pure in presenza di un risultato non soddisfacente a Salerno venerdì, l’esonero di Inzaghi sarebbe più che probabile.

I dirigenti punterebbero su Cristian Chivu, attuale allenatore della Primavera, l’anno scorso campione d’Italia, come soluzione-ponte: un profilo, peraltro, molto apprezzato dalla dirigenza. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L’articolo Inzaghi a rischio, una settimana per evitare l’esonero. E intanto si scalda Chivu proviene da Inter News 24.

