Lukaku, riflessioni sul futuro. Per l’Inter vale la pena rinnovare il prestito dell’attaccante belga

Lukaku ha fallito l’ennesima prova per dimostrare di poter essere il leader a cui appoggiarsi in questo convulso e complicato finale di stagione. Macchinoso nel finalizzare, ha evidenziato nuovamente che non ha la giusta brillantezza.

Lui vuole restare, ma l’Inter dovrà chiedersi se valga la pena investire altri 20 milioni di euro per riportarlo a Milano. A riportarlo è Tuttosport.

