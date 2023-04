Bergomi: «Inzaghi deve fare delle rotazioni, Lautaro è stanco e Lukaku…». Queste le parole dell’ex difensore nerazzurro

Beppe Bergomi a Sky Sport ha analizzato il momento difficile dell’Inter:

“L’Inter, insieme alla Juventus e alla Fiorentina, è la squadra che giocherà più partite. Simone Inzaghi deve fare delle rotazioni, quindi bisogna dare la possibilità a Correa e a gente che è difficile provare a San Siro come Gagliardini e Asllani, che lui vede davanti alla difesa dove c’è Brozovic.

C’è da dire che il reparto offensivo è crollato come rendimento, passando da oltre due gol a partita a uno. Lautaro è stanco dopo un ottimo mese post-Mondiale, pensavo succedesse l’opposto; Correa non ha fatto bene poi c’è Lukaku: al di là del gol, ieri non valuto negativamente la sua prestazione”.

L’articolo Bergomi: «Inzaghi deve fare delle rotazioni, Lautaro è stanco e Lukaku…» proviene da Inter News 24.

