Onana svela: «Mi aveva cercato il Lione, ma l’Inter è di un livello superiore». Queste le parole del portiere camerunese

André Onana, portiere dell’Inter, in un’intervista a BeIN Sports ha svelato un retroscena di mercato:

“Avevo già parlato con Jean-Michel Aulas, il presidente del Lione; ma non potevo scegliere il Lione quando si è presentata l’Inter, che per me è ad un livello superiore rispetto al Lione. La scelta di giocare in Italia è stata importante anche per la mia carriera, per il tipo di formazione che fanno con i portieri, la migliore che c’è. Ho fatto un’ottima scelta, lo penso onestamente; anche se non è stato facile dire no al Lione, anche perché Karl Toko-Ekambi, col quale parlavo spesso, mi metteva pressione. Ma penso che venire all’Inter sia stato importante, per le ambizioni del club. All’Inter c’è più possibilità di vincere grandi trofei come la Champions League”.

L’articolo Onana svela: «Mi aveva cercato il Lione, ma l’Inter è di un livello superiore» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG