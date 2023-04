Inter, senza Champions League sono guai. Sarà addio a due big a fine stagione: gli scenari

Le conseguenze di una mancata qualificazione alla prossima Champions League sarebbero devastanti per l’Inter e metterebbero a rischio l’intero progetto sportivo targato Suning. Oltre a rivedere al ribasso il budget futuro, calcolato tra l’altro già surfando tra i paletti del nuovo fair play finanziario, diventerebbe vitale un apporto dall’azionista, che non pare però nella condizione migliore per spendere.

Le conseguenze sui conti avrebbe un riflesso anche sul campo, e quindi sul mercato: a quel punto sarebbe probabile la vendita di almeno un paio di pezzi pregiati, con Barella, Bastoni e Lautaro in vetrina. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L’articolo Inter, senza Champions sono guai. Sarà addio a due big: gli scenari proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG