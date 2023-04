Moratti: «Inzaghi un problema per l’Inter. Conte garantisce la vittoria». Queste le parole dell’ex presidente nerazzurro

L’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti a Radio Anch’io Sport ha parlato della situazione difficile dell’Inter e del suo futuro.

RISULTATI – “Certamente Inzaghi rappresenta un problema, è comunque lui l’allenatore e ha la responsabilità della squadra. Purtroppo i risultati non gli danno ragione, ciò che mi è dispiaciuto contro la Fiorentina è che c’è stata una notevole mancanza di grinta oltre al risultato che mi ha dato fastidio. Sembrava una gara amichevole bellissima, ma non c’era il fatto di vincere a tutti i costi. E’ importante che l’Inter faccia punti per andare in Champions l’anno prossimo, che è un obiettivo decisivo”.

CONTE – “Non lo so come traghettatore, Conte ha dimostrato di essere bravo, non posso dire il contrario. Garantisce una vittoria, senza dubbio”.

NAZIONALI – “Non lo so, dipende dallo stato di forma. Lukaku non è in forma, non ha perso le sue qualità ma fisicamente non regge. Non so se sia colpa delle Nazionali, le società si mettano d’accordo”.

