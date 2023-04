Inzaghi a Sky: «Lavoriamo ogni giorno per serate così, con la Juve non è mai semplice». Le parole dopo la partita di Coppa Italia

Inzaghi ha parlato a Sky Sport dopo Inter Juve di Coppa Italia.

L’ANALISI – «Prestazione da squadra, aggressivi, determinati, ottimo approccio per raggiungere la finale la Juventus non è mai semplice. Le partite quest’anno e le due finali l’anno scorso sono state intense. Abbiamo voluto e meritato questa serata che ci dà l’opportunità di fare un’altra finale».

VALUTAZIONE ALLA STAGIONE – «Do la valutazione che abbiamo giocato tutte le partite al massimo come è giusto che sia per l’Inter. Avevamo due settimane libere, da aprile in poi sarebbero state queste della doppia semifinale e l’abbiamo fatte con grandissimo orgoglio. Avremo una finale prima dell’ultima di campionato. Siamo contenti, lavoriamo ogni giorno per vivere serate così».

DIFFICOLTA’ IN CAMPIONATO – «I ragazzi sono stati bravissimi, hanno reagito. In campionato abbiamo perso partite e punti sanguinosi dove non si meritava probabilmente. Siamo in ritardo e lo sappiamo, abbiamo possibilità per rientrare, lo faremo con tutte le nostre forze e con l’aiuto dei nostri tifosi. Sono orgoglioso di essere l’allenatore di questi ragazzi».

COSA FARE NELLE PROSSIME 10 PARTITE – «Servirà l’intensità di stasera, sappiamo qual è il calendario. Vogliamo andare avanti e continuare di questo passo. Cercheremo di mettere un impegno folle».

The post Inzaghi a Sky: «Lavoriamo ogni giorno per serate così, con la Juve non è mai semplice» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG