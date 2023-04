Inter Juve, bianconeri ko senza mostrare segni di reazione contro la squadra di Inzaghi. E dire che le premesse erano altre

Probabilmente una delle peggiori Juventus della stagione quella che si è vista ieri sera a San Siro, quando l’Inter si è presa la finale di Coppa Italia senza incontrare praticamente alcuna resistenza da parte degli avversari. Poco, troppo poco quanto si è visto da parte dei bianconeri, che ad eccezione di un tiro di Kostic smanacciato da Onana, non hanno praticamente mai tirato dalle parti del portiere camerunense, inoperoso per grandi tratti di una gara dove a risaltare sono invece state alcune scelte di Massimiliano Allegri che in pochi hanno saputo spiegarsi. Ad iniziare da Milik, unico centravanti a disposizione dopo le defezioni di Kean e Vlahovic, panchinato per 45 minuti a favore di un esperimento, l’inedita coppia Di Maria-Chiesa adattata, ampiamente bocciato dopo che il terzetto meneghino non ha concesso nessuno spazio ai due.

Non che il polacco abbia svoltato la sfida, ma l’aver consegnato il pallino del gioco per almeno 45 minuti agli uomini di Inzaghi è stato poi un errore risultato fatale. Si potrebbe poi stare qui a parlare per ore di un atteggiamento troppo flemmatico, di una reazione nella ripresa che si è fermata ai due tiri telefonati di Locatelli e Di Maria, solo due dei leader il cui apporto è mancato profondamente nella mesta gara di San Siro. «Abbiamo fatto il primo quarto d’ora addormentati. Nel complesso è stata una buona partita, ma abbiamo tirato poco in porta e siamo usciti dalla Coppa Italia» ha commentato nel post-partita il mister Massimiliano Allegri, visibilmente deluso per l’ennesima sconfitta di un aprile che fortunatamente è però giunto alla fine. Adesso il finale di una stagione che, tra vicende extra-campo varie, è stata più lunga del previsto. Ma è ora di dimostrare anche con i fatti di tenere ad un finale degno del nome Juventus…

