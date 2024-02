Inzaghi a sorpresa! Sky: sta pensando a quella coppia d’attacco con la Salernitana. Niente turnover davanti

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Simone Inzaghi potrebbe non effettuare nessun turnover in attacco in occasione di Inter-Salernitana.

Davanti dovrebbero essere confermati infatti Thuram e Lautaro, entrambi in vantaggio su Arnautovic (comunque provato alla vigilia) e Sanchez che potrebbero avere chance a gara in corso.

L’articolo Inzaghi a sorpresa! Sky: sta pensando a quella coppia d’attacco con la Salernitana proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG