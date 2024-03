Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia di Atletico Madrid-Inter

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia di Atletico Madrid – Inter, in programma domani alle ore 21.

SFIDA D’ANDATA – «Il risultato dell’andata ci dà un piccolo vantaggio ma non staremo a speculare: cercheremo di fare la nostra partita sapendo che troviamo un avversario forte che in casa si trasforma»

FINALE CHAMPIONS LEAGUE – «Arrivare in fondo? Questo è l’augurio che ci facciamo tutti noi, sappiamo qual è stato il percorso in questi tre anni: siamo sempre arrivati agli ottavi e sappiamo che abbiamo questa partita con un avversario molto forte»

ATLETICO INTER – «All’andata buona gara, domani ci vorrà qualcosa in più. Battaglia di nervi? Sappiamo che dobbiamo essere super concentrati, sapendo cosa troveremo: l’Atletico in casa è molto forte, ci siamo preparati in questi due giorni e mezzo»

L’articolo Inzaghi a Sport Mediaset: «Arrivare in finale? Questo è il nostro augurio» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG