Ai microfoni di Sky Sport, Simone Inzaghi parla così del successo conquistato dalla sua Inter contro la Salernitana, grazie ad un implacabile Lautaro.

SASSUOLO– «Non avevo preso bene il ko, ne avevamo parlato coi ragazzi. Abbiamo fatto 60 minuti buoni, poi abbiamo concesso l’1-1 e c’è stata la prodezza di Berardi. Abbiamo parlato soprattutto dell’ultima mezz’ora, avevamo fatto un’ora buona contro una squadra in forma e invece siamo stati poco lucidi negli ultimi trenta minuti, non giocando a calcio come sappiamo fare»

SCUDETTO- «Io l’ho detto alla vigilia della prima partita, in conferenza stampa: noi vogliamo fare più partite possibili come abbiamo fatto l’anno scorso. Sappiamo che è difficilissimo, che c’è un grande dispendio di energie, si va in trasferta e poi si rientra dopo un giorno e mezzo preparando partite importanti come quella col Benfica. Spero di fare più gare possibili come in questi due anni, poi si vedrà»

LAUTARO- «È stato bravissimo, ma sono stati bravissimi tutti: Sanchez ha fatto un ottimo lavoro per 55 minuti, è stato sfortunato in un paio di occasioni. Thuram è stato eccezionale. È un ottimo inizio, ma nei miei due anni è stato sempre costante, ha giocato sempre tantissimo: stasera era venuto il momento anche per lui di riposare. È un leader e un giocatore importantissimo, deve continuare così e non fermarsi»

