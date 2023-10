Simone Inzaghi ha analizzato così la vittoria dell’Inter contro la Salernitana:

ATTACCO – «Io scegliere sempre Lautaro e tutti i miei attaccanti. Stanno lavorando benissimo, abbiamo perso Arnautovic per un po’ e andremo avanti con i tre che stanno facendo un ottimo lavoro. Stavo pensando cosa fare, sia Sanchez che Thuram stavano facendo bene, ho lasciato dentro Marcus per avere più fisicità, ma Alexis ha fatto benissimo».

CRESCITA – «Il percorso in Champions mentalmente ci ha dato tanto, è dal 13 luglio che i ragazzi lavorano molto bene sui nostri principi. Dobbiamo continuare così, stiamo giocando tanto e ho bisogno dell’apporto di tutti. In un giorno e mezzo bisogna preparare una sfida importante come quella di martedì con il Benfica».

CENTROCAMPO – «Asllani sta lavorando molto bene, deve continuare in questo modo. E’ un ragazzo che è con noi da un anno e mezzo, giocare all’Inter non è come farlo all’Empoli, sta crescendo tantissimo e stasera ci ha dato una grande mano».

LAUTARO – «Come stanno fuori tutti gli altri può farlo anche lui, stasera aveva bisogno di rifiatare, è un ragazzo che ci mette sempre tutto e sono stati bravi i suoi compagni a portargli ottimi palloni. Nei primi due anni ha fatto sempre benissimo giocando tanto, adesso è diventato capitano e si sente ancora più leader. Ha sempre lavorato bene, adesso ha messo tantissima esperienza, ha vinto tantissimo trofei e continuerà a crescere come fa lui. Il poker più bello? Forse il mio con il Marsiglia. L’augurio è che possa battere il record di Immobile, deve continuare così e poi vedremo quello che sarà. Tutte le partite sono difficili in Italia».

