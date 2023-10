Ecco le parole di Lautaro Martinez a Sky Sport, dopo la vittoria dell’Inter per 0-4 conquistata all’Arechi contro la Salernitana.

LE PAROLE– «Oggi questa vittoria contava come il pane, abbiamo perso col Sassuolo anche se non lo meritavamo, prendendo due gol per errori nostri. Oggi dovevamo vincere, abbiamo sbagliato tante occasioni. Per fortuna il gol è arrivato nella ripresa. Con le Nazionali ci siamo allenati meno e si sente, ora abbiamo recuperato, siamo sempre pronti quando il mister ci chiama in causa. Sto crescendo dentro e fuori dal campo, lo faccio in famiglia con i miei figli e anche in campo»

L’articolo Salernitana Inter, Lautaro: «Oggi vincere contava come il pane» SKY proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG