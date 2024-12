I nerazzurri si preparano alla difficile trasferta tedesca e c’è apprensione per le condizioni di diversi giocatori e per le scelte del tecnico. Nell’entusiasmante mondo del calcio, il recupero fisico dei giocatori assume un’importanza cruciale, soprattutto in vista degli impegni chiave della stagione. Questa settimana, l’attenzione si concentra sull’Inter che si prepara per un impegno importante in Champions League. Gli acciaccati La squadra nerazzurra sta piuttosto bene se si esclude parzialmente il reparto difensivo: Pavard è ai box e vi resterà almeno fino a fine mese, restano dubbi su Acerbi e Bastoni. È guarito a tutti gli effetti, invece, Carlos Augusto. La situazione Entrambi i giocatori italiani si sono dimostrati fondamentali nello scacchiere tattico di Inzaghi: Bastoni, in particolare, si era allarmato nel corso dell’ultimo incontro con il Parma, toccandosi il flessore nei momenti conclusivi del match. Gli aggiornamenti Fortunatamente, gli aggiornamenti sul suo stato fisico sono positivi: dopo un […]

