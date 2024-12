L’impegno da parte del capitano nerazzurro non manca mai ma anche venerdì pomeriggio avrebbe potuto segnare qualche rete. Nel variegato panorama del calcio italiano, l’Inter si conferma protagonista grazie alle dinamiche interne che vedono emergere figure chiave in attacco. Dopo un anno in cui il talento argentino Lautaro Martinez ha dominato la scena con le sue prodezze, si assiste ora a un sorprendente ribaltamento dei ruoli che pone Marcus Thuram al centro dell’attenzione, dimostrando come il calcio sia uno sport in continua evoluzione e capace di riservare inaspettate sorprese. La risalita Marcus Thuram è diventato il nuovo trascinatore dell’Inter grazie a prestazioni esemplari che lo hanno visto raggiungere la doppia cifra in termini di reti segnate dopo solo 14 giornate di campionato. Questo exploit mette in luce un cambiamento significativo rispetto all’anno precedente, dove il protagonista indiscusso era Lautaro Martinez. Tale trasformazione solleva interrogativi sulle possibili variazioni nelle gerarchie offensive […]

