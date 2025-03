Inzaghi annulla Gasperini per l’ennesima volta: due mosse decisive, una inedita ha sparigliato le carte

I meneghini trionfano ancora una volta sui bergamaschi e mandano un messaggio chiaro anche al Napoli.

L’Atalanta ha affrontato l’Inter in un momento cruciale della stagione, ma la sfida si è trasformata in una dimostrazione di forza dei meneghini. Il dominio dell’Inter sul campo è stato evidente sin dai primi minuti. La squadra di Simone Inzaghi ha imposto il suo ritmo, eseguendo azioni corali che hanno messo in difficoltà la difesa atalantina. A dispetto delle aspettative, l’Atalanta non è riuscita a reagire, con l’Inter che ha gestito la partita con grande autorità. La squadra di Gasperini, come già accaduto in altre occasioni, ha mostrato fragilità nei momenti decisivi. La gara è stata condizionata anche da episodi arbitrali dubbi di cui si continua a parlare anche oggi.

La sconfitta di Gasperini e l’Inter che fa la storia

La partita si è conclusa con un risultato che ha confermato il dominio dell’Inter su una delle avversarie più ostiche. Gasperini, che aveva avuto un bilancio negativo negli ultimi confronti con l’Inter, ha visto confermare la tendenza che lo vede sconfitto contro Inzaghi. La vittoria è una delle più significative della stagione e segna una svolta importante per l’Inter, che allunga su seconda e terza in classifica.

Strategia vincente di Simone Inzaghi

Il piano tattico di Inzaghi ha sfruttato al meglio le caratteristiche dei suoi giocatori ma, come evidenzia Tuttosport, non sono mancati gli accorgimenti che si sono rivelati decisivi. Barella, ad esempio, con la sua energia e capacità di recupero palla, non si è limitato ad agire sul centrodestra come suo solito, ma ha svariato in tutto il centrocampo. Nel frattempo, la ThuLa ha lavorato in verticale con combinazioni rapide che hanno messo in difficoltà la retroguardia avversaria: la posizione dei due attaccanti faceva sì che l’Inter fosse disposta con un inedito 3-5-1-1. Il predominio è stato a tratti incontrastato: la squadra ospite ha continuato a dettare legge con una grande solidità difensiva e un attacco sempre pronto a colpire.

Leggi l’articolo completo Inzaghi annulla Gasperini per l’ennesima volta: due mosse decisive, una inedita ha sparigliato le carte, su Notizie Inter.