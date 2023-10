Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha anticipato i temi della gara di domani contro il Salisburgo.

Simone Inzaghi ha parlato del match di domani in conferenza stampa. “Ci arriviamo bene. Sabato abbiamo vinto una partita importante, non semplice. Domani è importantissima, in un girone molto equilibrato. Bisognerà tenere molto alta la concentrazione, il Salisburgo non è semplice da affrontare. Chiederò massima concentrazione ai ragazzi”.

Su Thuram

“Le qualità di Thuram penso fossero note a tutti. Cambiando campionato, Paese, si poteva pensare potesse avere difficoltà d’ambientamento, ma è stato bravissimo come i suoi compagni perché lo hanno fatto sentire a suo agio. Ci sta dando ottimi risultati, ma è soltanto l’inizio. Deve continuare ad essere così concentrato”.

Dubbi

“Ne ho diversi oggi. Quando hai un giorno in meno, come capita oggi, vedi il giorno prima solo quelli che non hanno giocato. Gli altri si uniranno oggi, qualcosa chiaramente cambierò perché le rotazioni devono essere un grandissimo valore aggiunto. La fatica fisica e mentale si farà sentire, anche perché quelli che sono andati in Nazionale hanno avuto viaggi e partite importantissime”.

Su Sanchez

“E’ pronto. L’ho voluto fortemente qua, l’anno scorso si era fatta una scelta diversa e lui è voluto tornare con grandissimo entusiasmo. Non ha fatto preparazione, ma si sta allenando bene, ha avuto due convocazioni dalla sua nazionale. Non so se giocherà dall’inizio, ma Sanchez e Arnautovic sono due giocatori che abbiamo voluto. Marko ha già dimostrato di essere importante, Alexis era già stato qui: ci daranno grosse soddisfazioni come gli altri due”.

Alexis Sanchez

Gli esterni

“Sono quelli che spendono più di tutti, li cambio a partita in corso perché abbiamo necessità di averli tutti. Purtroppo ora ci manca Cuadrado che stava facendo bene, ma ha avuto una infiammazione che non lo lascia tranquillo. Darmian ha fatto il quinto perfettamente in qualche partita e può aiutarmi a far rifiatare Dumfries”.

Il Salisburgo

“Siamo focalizzati sul Salisburgo, dobbiamo essere concentrati su quello. Vincono il campionato da dieci anni, l’allenatore conosce bene tutti i giovani che ha e bisognerà essere concentrati. È una gara insidiosa come tutte, ma questa ancora di più. In un girone così equilibrato come questo ogni partita sarà molto importante, servirà concentrazione ma i ragazzi lo sanno. Il tempo non è tanto, ma neanche i nostri avversari ne avranno tanto. E’ una squadra che gioca bene a calcio, ha un modulo molto aggressivo anche se nel precampionato contro di noi hanno giocato in modo differente. Sa variare, conosce diversi moduli, è aggressiva e verticalizza su attaccanti fisici. Servirà partita da vera Inter”.

Sull’ex Bayern

“Siamo e sono molto contento di Pavard. E’ un giocatore perfetto nel nostro sistema, lo volevamo fortemente e siamo contenti della scelta fatta. Ci sono partite come quella col Bologna in cui è riuscito ad andare di più, col Torino invece lo ha fatto meno, veniva anche da una partita giocata con la nazionale. Tra lui e Darmian dovevo scegliere e ho scelto lui per mettere Dumfries perché Darmian si era allenato un giorno in più”.

Il cambio in porta

“Sono rimasti gli stessi principi di gioco. Sommer è stato scelto al posto di Onana anche perché coi piedi è bravissimo. Si sta inserendo nei nostri principi nel migliore dei modi, anche l’Onana di settembre non è quello che ha chiuso ad aprile-maggio. Aveva qualità, poi con l’aiuto anche di Handanovic è cresciuto moltissimo nel tempo. Sommer sta capendo velocemente i nostri principi, così come Audero”.

