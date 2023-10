Tutti i numeri e le statistiche sull’ultima sfida di Serie A tra Roma e Monza, terminata con il punteggio di 1-0

Ci sono voluti 21 tiri, ma soprattutto l’ingresso di El Shaarawy per permettere alla Roma di guadagnare in extremis i 3 punti con il Monza, nonostante una situazione favorevole con la superiorità numerica determinata dal rosso a D’Ambrosio. Al di là delle polemiche vivaci che si sono avute su campo tra i due allenatori, lo stesso Mourinho ha riconosciuto che gli avversari non meritavano di perdere e si è detto «felice del risultato perché è stata una giornata durissima, in cui abbiamo fatto molta fatica».

Com’è stata valutata la condotta dei due allenatori? Andiamo a vedere i giudizi da La Gazzetta dello Sport e dal Corriere dello Sport.

MOURINHO – A Roma lo Special One è beatificato praticamente sempre. Stavolta il quotidiano di riferimento gli dà un 6,5: «Incontenibile. Sia per guidare la squadra, sia per discutere a distanza con la panchina del Monza con cui aveva un conto aperto. E alla fine è arrivata l’espulsione ma anche una vittoria pesantissima per la sua Roma». La Gazzetta concorda col voto e formula un altro tipo di valutazione: «Il carattere del gruppo è leonino, il gioco è sparagnino».

PALLADINO – Torna a casa con zero punti, ma oltre al riconoscimento del portoghese vi è anche il buon giudizio della critica. Il Corriere gli dà 6,5 esattamente come il vincitore: «Il suo Monza gioca bene per 89 minuti ma spreca troppo sotto porta. Alla fine cade sul pressing finale della Roma e di uno stadio che improvvisamente si accende e spinge i giallorossi». Unanimità di valutazione da parte della Rosea perché «nonostante l’inferiorità numerica, la squadra gioca un bel calcio».

Sul merito delle prestazioni individuali, i due giornali concordano su El Shaarawy come il migliore dei suoi. Per il Monza c’è un unico 7 e lo dà La Gazzetta a Vignato, il cui ingresso in campo ha dato vivacità in attacco, tanto da andare anche vicino al gol che avrebbe raccontato tutta un’altra storia.

