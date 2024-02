Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha anticipato i temi della gara di domani sera.

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa del match contro l’Atletico Madrid. “Domani sarà un piacere ritrovare Simeone. E’ stato un grandissimo compagno. Abbiamo vinto a Roma con la Lazio, poi non ci siamo mai persi di vista. E’ stato un grande compagno di squadra e si capiva sarebbe diventato un grande allenatore. Allena l’Atletico da tredici anni, ha vinto undici trofei e al di là dell’impronta che dà alla squadra li ho visti con piacere. Giocano un ottimo calcio”.

L’ambizione

“Sappiamo quanto fatto l’anno scorso, abbiamo vissuto notti magiche con società e tifosi. Vorremmo rifarlo, ma ci sono grandissime squadre che hanno la stessa ambizione dell’Inter”.

Sugli spagnoli

“Domani affrontiamo una squadra di grandissimo valore, nelle ultime quattro partite ha cambiato 22-23 giocatori senza cambiare il modo di giocare. Allenata benissimo, sarà un turno molto complicato per noi. Ce la giocheremo alla grande. Domani è il primo incontro sui 180′, sarà una bellissima atmosfera e sarà bellissimo giocarla. Servirà la vera Inter. Prevedere quello che succederà non è semplice. Vedendo le ultime partite dell’Atletico, sono cambiati. Nelle ultime partite sono stati molto aggressivi, a Riad invece non hanno avuto lo stesso atteggiamento. E’ una squadra che palleggia molto di più rispetto agli anni precedenti, hanno alzato il palleggio e hanno giocatori di ottima qualità. Sappiamo che affrontiamo una grande squadra, di qualità”.

Sul turnover

“Parto da quello che è successo. L’anno scorso abbiamo fatto tre mesi molto bene, cambiando 8-9 ogni tre giorni. Avevo tutti gli effettivi che stavano bene e per me era la soluzione migliore. Ora non ho certezze su ciò che accadrà fino alla fine. Nelle ultime partite abbiamo potuto prepararci nel migliore dei modi e recuperare nel modo opportuno. Ora cambierà qualcosa, sarà tutto più difficile e complicato”.

Sulla classifica della Serie A

“Venti giorni fa eravamo a -1, ora siamo a +9 e sappiamo che è facilissimo in 15-18 giorni che cambi tutto. Dobbiamo rimanere concentratissimi, non guardando a date lontane, ma alla partita che viene. Ora siamo mentalizzati sull’Atletico, poi penseremo al Lecce, sperando di avere meno infortuni possibili. Giocando una volta a settimana è tutto più semplice, ma i ragazzi lavorano bene, sono sempre monitorati e io devo fare scelte che non sono semplici”.

Similitudini

“Potrei pensare a quella col Porto dell’anno scorso, una squadra molto determinata. Gi allenatori sono due miei ex compagni di squadra e la prima partita è comunque in casa. In questi giorni abbiamo cercato di prepararla nel migliore dei modi, dovremo essere bravi a leggere i momenti della gara. Su questo i ragazzi sono cresciuti”.

Sulla partita

“Hanno giocatori che hanno giocato tantissime partite da dentro o fuori. Sarà una bellissima gara, tra due squadre che vogliono dominare e giocano bene a calcio. Hanno principi solidi in mente, poi l’episodio può cambiare la gara. Penso ad esempio al ritorno con il Liverpool di due anni fa o alla finale col City giocata molto bene. Sarà una bellissima partita, con due squadre che giocheranno per entrare nei quarti”.

Quanto conta la situazione di classifica in campionato

“Il percorso aiuta. Noi guardiamo solo noi stessi e dobbiamo continuare, sapendo che mancano ancora 14 partite. Abbiamo fatto un ottimo cammino, ma abbiamo visto cosa è successo dal 20 gennaio. Penso che va tutto molto veloce, dobbiamo essere concentrati anche quando dormiamo. Pensiamo all’Atletico, è una squadra che non devo presentare io”.

Sulla formazione

“Si ragiona sulla singola partita. Per domani, quelli scesi in campo nella rifinitura stanno bene. Tutti e 20 vogliono giocare, compreso Stankovic. Dovrò fare scelte come con la Salernitana. Abbiamo qualche assenza importante, ma gli altri stanno bene. Domani mattina faremo allenamento e poi sceglierò la formazione”.

