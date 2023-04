Le parole di Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della sfida dell’Inter contro il Benfica nei quarti di finale di Champions League

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida dell’Inter contro il Benfica di Champions League.

BENFICA – “Conosciamo l’importanza della gara, abbiamo fatto un gran percorso in Champions e troviamo una squadra imbattuta che ha fatto 28 gol fino ad ora. Noi siamo l’Inter, ci siamo preparati bene e nelle ultime tre gare abbiamo fatto bene, ma il risultato non ci hanno dato ragione, abbiamo tirato 40 volte in porta, dobbiamo continuare così, ci sono questi momenti e ci sono difficoltà nel segnare. Dobbiamo lavorare di più e crederci, insieme è la parola che dobbiamo usare da qui alla fine, possiamo toglierci ancora soddisfazioni. In campionato siamo in ritardo ma abbiamo tutte le possibilità per rientrare”.

L’articolo Inzaghi: «Benfica forte, ma siamo l’Inter» proviene da Calcio News 24.

