Real Madrid-Chelsea, le ultime sfide sono tutte accomunate da una certezza: chi passa tra le due vince la Champions

Real Madrid-Chelsea è sfida dagli umori differenti. Entrambi sono accomunati dall’essere lontani dai propri obiettivi in campionato. Ma in Spagna la fiducia nel futuro è grande, ancor più dopo che Ancelotti ha umiliato Xavi rifilando un 4-0 al Camp Nou in Copa del Rey. Non altrettanto può succedere a Londra, dove però ci si può aggrappare a un’idea: gli ottavi con il Borussia Dortmund hanno mostrato che i Blues sanno soffrire ed estrarre il massimo delle loro qualità. E non sono poche.

Negli ultimi due anni, il confronto diretto ha determinato una consuetudine: chi vince, poi alza la Coppa dalle grandi orecchie. Nel 2021 a Madrid le due squadre hanno impattato 1-1 all’andata e al ritorno il Chelsea ha prevalso 2-0. Nel 2022 3-1 a favore dei Blancos a Londra, identico punteggio ma a parti rovesciate al Bernabeu e colpo di testa decisivo di Benzema a permettere l’accesso alla semifinale. In tutti i casi, c’è sempre stato grandissimo spettacolo.

L’articolo Real Madrid-Chelsea: chi passa, vince la Champions League proviene da Calcio News 24.

