L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha motivato la sua scelta di fare un turnover moderato al termine della gara vinta ieri 4-0.

Simone Inzaghi in conferenza stampa si è detto molto soddisfatto delle prime settimane in nerazzurro di Buchanan; il tecnico ha parlato anche della condizione fisica dell’Inter. “Tutti gli anni sono diversi. L’anno scorso c’è stata la pausa mondiale, quest’anno non ci siamo fermati proprio. La squadra sta bene, lavora e abbiamo avuto tempo per allenarci nel migliore dei modi. La squadra si allena con il giusto spirito e si vede in campo, ma abbiamo ancora tanta strada”.

Sui suoi ragazzi

“Hanno tantissima voglia, seguono me e lo staff nel migliore dei modi. Dobbiamo continuare, chiaramente questo lavoro mi rende orgoglioso e dobbiamo continuare così”.

Tajon Buchanan

Sull’ingresso di Buchanan

“E’ un ragazzo che lavora molto bene. Si è inserito nel migliore dei modi, può ricoprire fascia sinistra e destra senza problemi. Lo avevamo provato anche a sinistra, sono contento di lui. Deve continuare a lavorare e cercare di capire i nostri principi. Dovrà migliorare con l’italiano, ma siamo molto contenti di lui”.

Il motivo del poco turnover

“I ragazzi hanno lavorato bene gli ultimi tre giorni sul campo. Avrei potuto cambiarne di più, ma dipende da partite e valutazioni. Ero tranquillo per come aveva lavorato la squadra negli ultimi giorni”.

Sull’esonero del fratello

“Penso abbia già risposto lui, non ho nient’altro da dire se non che abbiamo giocato per l’Inter. Per noi era importante, sapendo che trovavamo un avversario che ha impensierito grandissime squadre. Solo con un’Inter nel migliore dei modi avremmo già nel primo tempo archiviato la partita”.

