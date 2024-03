L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, pensa al campionato dopo l’eliminazione in Champions per mano dell’Atletico Madrid

Intervenuto ai microfoni di Prime Video dopo la delusione dell’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Atletico Madrid ai calci di rigore, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi pensa al campionato, mandando indirettamente un messaggio alle rivali come Milan e Juve.

SCONFITTA CHE BRUCIA? – «Normale che la squadra non è abituata a perdere. La sconfitta deve bruciare perché avevamo la qualificazione in mano dopo l’andata e il gol del vantaggio. C’è delusione ma sono super orgoglioso di allenare questo gruppo e questa squadra che mi ha dato grandi soddisfazioni. Adesso ci mancano 10 partite in campionato da fare nel migliore dei modi, perché dobbiamo arrivare ad un obiettivo importante».

