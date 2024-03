Zirkzee Milan, Thiago Motta puntualizza: «Nessuno si paragoni a lui!». Le parole del tecnico sull’obiettivo dei rossoneri

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Empoli Bologna, l’allenatore dei rossoblù, Thiago Motta, ha risposto così sull’assenza per infortunio di Joshua Zirkzee, grande sogno del calciomercato Milan per l’attacco del futuro.

PAROLE – «Joshua è Joshua, non dobbiamo paragonarlo con nessuno. Mi dispiace per lui, perché era un periodo molto positivo. I ragazzi che possono sostituirlo stanno bene, da Jens a Santiago Castro che è arrivato qui con grande fame. Non voglio che nessuno cerchi di avvicinarsi a Joshua perché ognuno ha le sue caratteristiche. In questo momento Odgaard si può avvicinare a lui ma ha anche altre particolarità. Ognuno di loro deve mettere in campo la sua miglior versione per la squadra».

