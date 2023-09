Il tecnico nerazzurro più volte nella passata stagione è stato vicino all’esonero, uno scenario che adesso sembra addirittura utopico.

All’indomani del derby vinto in maniera strabiliante contro il Milan i quotidiani sportivi elogiano l’Inter tutta e Simone Inzaghi. La Gazzetta dello Sport ricostruisce gli ultimi 5 mesi dell’ex tecnico della Lazio: si è scelta quella data perché dopo la sconfitta casalinga contro il Monza i nerazzurri furono veramente vicini a cambiare allenatore. Da allora è stato un crescendo che ha conosciuto la finale di Champions League e la vittoria della Coppa Italia come punti più alti, la corsa però non è ancora finita visto che questa stagione sembra il continuo della precedente.

Simone Inzaghi

Il piacentino si è guadagnato il rinnovo fino al 2025 ed ha dimostrato di poter tener fede alle richieste della dirigenza che ha fissato il raggiungimento della seconda stella come obiettivo primario. La rosea evidenzia anche come nonostante 13 volti nuovi la squadra giochi comunque in maniera molto simile a quella della passata stagione. Inzaghi ha un’idea di calcio ben precisa e la porta avanti a prescindere degli uomini: l’Inter ha un’identità ben delineata. Insieme al suo staff studia e prepara le partite: nelle prime due giornate c’è stato un pressing più pronunciato mentre ieri si è preferito lasciar giocare e sfogare il Milan. Una delle doti di Inzaghi è il mantenere ed il trasmettere sempre la calma: anche adesso ad esempio dovrà essere bravo a tenere i suoi sempre sul pezzo e ad evitare che si gasino dopo cotanta vittoria.

