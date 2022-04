Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi sottolinea l’importanza della vittoria contro la Juventus ma avverte i suoi sulle insidie portate dal Verona.

Simone Inzaghi ha anticipato brevemente i temi della prossima gara dei nerazzurri ad InterTv. “La gara con la Juventus è stata una vittoria importantissima sotto tutti i punti di vista perché l’abbiamo ottenuta contro una squadra molto forte in uno scontro diretto, è un successo che ci permette di rimanere attaccati alle prime e di giocarci questo finale di stagione nel migliore dei modi“.

Hakan Calhanoglu

“Questa squadra ha i mezzi per vincere qualsiasi tipo di partita. A Torino siamo stati bravi, quando c’era da soffrire lo abbiamo fatto tutti insieme e questo ci ha dato modo di vincere una partita fondamentale per il nostro proseguo. Contro l’Hellas sarà una partita molto importate per noi e difficile perché troviamo una squadra che ha grandissima intensità, giocatori di qualità, quindi dobbiamo essere bravi a fare una grande partita, da vera Inter“.

