L’ala della Salernitana Frank Ribery non si arrende nonostante la brutta situazione di classifica della sua squadra.

Frank Ribery ha parlato a Tuttosport di come si sente fisicamente e della possibile salvezza della sua Salernitana. “Ancora oggi, sono felice al campo, mi sento bene con il mio corpo, con i compagni e so che posso trasmettere esperienza ai ragazzi più giovani. La mia carriera non è venuta per caso: è il frutto di tanti sacrifici abbinati alla gioia di giocare a calcio”.

Zlatan Ibrahimovic

“Che tu lotti per vincere la Champions o per salvarti, parte tutto dalla fame e dalla passione che hai. Guardate anche Ibrahimovic o Buffon. Gigi gioca a Parma, ha 44 anni, si diverte e compie ancora parate super. Io credo alla salvezza della Salernitana, sono ottimista di natura. Abbiamo bisogno di una vittoria e di un po’ di fortuna, che ultimamente è mancata. Ma stiamo lavorando bene come gruppo, tutti assieme, e mancano ancora tante partite. Abbiamo anche due gare in meno“.

