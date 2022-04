L’allenatore del Cagliari Walter Mazzarri si assume ancora una volta le sue responsabilità per la sconfitta di Udine ma chiede il supporto dei tifosi per la gara di stasera.

Walter Mazzarri ha anticipato i temi della sfida alla Juventus di stasera in conferenza stampa. “A Udine a fine gara mi sono preoccupato di assumermi le responsabilità e non si è parlato della partita. I ragazzi non hanno digerito il 5-1, abbiamo prestato il fianco a tutti i contropiede dell’Udinese: avremmo dovuto aspettare di più”.

“Alla Dacia Arena abbiamo affrontato la gara troppo alla garibaldina un po’ come con la Lazio e abbiamo pagato le conseguenze. Spero che domani ci siano tanti tifosi a starci vicino perchè c’è da archiviare presto questa batosta. Per Allegri sarà una brutta partita? Il Cagliari nel girone di ritorno ha sempre mostrato un bel calcio, non penso possa essere una brutta partita. A me interessa solo quello che farà la mia squadra per rendere la vita difficile alla Juve“.

