Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi è un misto di rammarico ed orgoglio al termine della finale di Champions persa.

Simone Inzaghi al termine di Manchester City-Inter prova emozioni contrastanti; ecco le sue parole in conferenza stampa. “Il rammarico è giusto ci sia, perché la sconfitta è la cosa peggiore nello sport, ma nello stesso tempo ho fatto i complimenti ai ragazzi che erano tristi e delusi. Devono essere orgogliosi del percorso fatto e della finale. Abbiamo fatto una grande gara che non meritavamo di perdere, è stata una gran finale. Il calcio questo. Da queste delusioni che si cresce ulteriormente. Ancora mi chiedo il perché in quei 25 minuti finali il pallone tra traverse, caviglie del portiere e altro… Probabilmente era tutto scritto”.

Simone Inzaghi

“Non siamo riusciti a cambiare le cose, ma dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto. Il City ha meritato la Champions in questi anni. Stasera ha trovato di fronte una grande Inter, che l’ha messa alle corde nell’ultima mezz’ora e avrebbe meritato. Ho fatto i complimenti a Pep, avrei voluto fargli aspettare ancora un po’ prima di vincerla. La squadra però ha dimostrato di potersi giocare questa competizione nel migliore di modi quando ha avuto tutti a disposizione. L’anno scorso è arrivata agli ottavi dopo tanto tempo e quella partita col Liverpool l’avrei rigiocata se avessi potuto perché già l’anno scorso avevo intuito che questa squadra potesse fare di più. Ha acquisito mentalità ed esperienza con le finali giocate, ci riproveremo con tantissimo orgoglio come fatto quest’anno e anche l’anno scorso. Real Madrid e Liverpool in quattro match non hanno messo sotto l’Inter“.

