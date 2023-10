Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ribadisce come la vittoria dello Scudetto sia l’obiettivo primario dei suoi.

Simone Inzaghi in conferenza stampa ha fatto i complimenti alla sua squadra per non essersi fatta disturbare dal contesto. “E’ una vittoria importantissima e meritata, grande segnale della squadra che è sempre rimasta lucida in partita: la Roma ha fatto un’ottima fase difensiva, non abbiamo mai perso le distanze e siamo sempre rimasti lucidi”.

Il contorno

“Il contesto? Qualche finale l’ho fatta e l’abbiamo fatta: c’era un’atmosfera particolare ma come spesso accade a San Siro. I tifosi ci aiutano tanto, sono fantastici: con così tante partite dobbiamo andare avanti nel nostro percorso, ogni 3-4 ci vede giudicati. Noi cerchiamo di fare il meglio per l’Inter”.

Db Milano (Italia) 04/10/2022 – Champions League / Inter-Barcellona / foto Daniele Buffa/Image Sport

nella foto: Simone Inzaghi

La corsa Scudetto

“La Juve? Io dico che le griglie le lascio fare a voi: abbiamo tanti obiettivi e vogliamo fare tantissime gare. Sappiamo cosa rappresenta il campionato ma abbiamo responsabilità nelle coppe e in Champions: promettiamo il massimo impegno, il tempo dirà quello che saremo”.

Di nuovo sulla gara di ieri

“Sensazione fosse stregata Devo essere sincero, un pochettino: però la squadra era sempre lucida, i ragazzi non si sono innervositi. Intervengo prima coi cambi, ma ho aspettato perché la squadra mi stava piaacendo. Sono contentissimo di tutti, chiudiamo un’ottima settimana. Troppo leziosi? Devo riguardarla, ma è un’impressione: nei primi 15′ dovevamo fare 2-3 gol, abbiamo creato tanto. Non possiamo sempre concretizzare tutto, stasera siamo stati bravissimi anche tecnicamente: avevamo di fronte un avversario di valore che per bravura non ci ha fatto segnare prima. Stasera ho poco da dire ai ragazzi”.

L’articolo Inzaghi: “Cerchiamo di fare il meglio per l’Inter, sappiamo cosa rappresenta il campionato” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG