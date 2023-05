Il tecnico nerazzurro ha perso una sola gara da dentro o fuori sulla panchina su cui siede da due anni ormai.

All’indomani della vittoria della Coppa Italia, la seconda consecutiva, la Gazzetta dello Sport celebra Simone Inzaghi sottolineando che nelle 20 gare ad eliminazione diretta affrontate alla guida dell’Inter ne ha persa solo una. Si tratta dello 0-2 casalingo contro il Liverpool di Klopp che poi arrivò fino alla finale di Champions.

L’allenatore piacentino tramite i recuperi preziosissimi di Lukaku e Brozovic ha trovato il modo di alternare perfettamente tutti gli elementi della rosa: nessun giocatore quindi si affatica nonostante da quasi 2 mesi si gioca ogni 3 giorni. L’ex Lazio lascia più di qualcosa in campionato ma se lo riprende con gli interessi nelle competizioni a gara secca; in queste eccelle per lettura e per preparazione tattica.

