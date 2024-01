I nerazzurri hanno chiuso un ottimo girone di andata che però non è bastato a stroncare tutte le inseguitrici.

L’Inter ha chiuso il girone di andata del campionato di Serie A con 48 punti, quelli che le sono valsi il titolo di campione d’inverno; si tratta di sole 2 lunghezze in meno rispetto a quanto fatto dallo straordinario Napoli di Spalletti appena 12 mesi fa. Solo che allora nessuno riuscì a tenere il passo.

Nicolo’ Barella

La missione

Il punto è proprio questo, adesso c’è la Juventus alle calcagna, con soli 2 punti in meno dei nerazzurri. Beppe Marotta si è già attivato, ora tocca a Simone Inzaghi: bisogna tenere la squadra ancorata ai pensieri di casa propria tralasciando ogni richiamo all’acerrima rivale, è quanto sostiene la Gazzetta dello Sport. Pensare troppo a bianconeri potrebbe distogliere l’attenzione da ogni singola partita, cosa che avvenne l’anno scorso, o, peggio ancora, potrebbe istillare nervosismo. La squadra di Allegri non molla e addirittura potrebbe anche superare i nerazzurri in classifica visto che questi ultimi salteranno una partita per la SuperCoppa italiana: c’è il serio rischio di arrivare allo scontro diretto di febbraio indietro in graduatoria.

Come ovviare

Il tecnico potrebbe ricordare alla squadra che nessuno dei top 5 campionati europei ha fatto quello realizzato dall’Inter: diverse squadre hanno gli stessi punti in classifica ma minor differenza reti. Oppure riportare alla mente i fantastici numeri collezionati fin qui: 12 porte inviolate in 19 giornate e attacco sempre in goal finora, questi alcuni esempi.

