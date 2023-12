Inzaghi ci crede: «L’anno scorso arrivando secondi nel girone siamo arrivati in finale di Champions». Le parole

Inzaghi a Sky Sport ha commentato il secondo posto ottenuto dall’Inter nel girone di Champions League dopo il pareggio con la Real Sociedad. Queste le parole dell’allenatore in vetta alla classifica del campionato davanti alla Juve.

LE PAROLE – «L’anno scorso arrivando secondi siamo arrivati in finale. Volevamo regalare al pubblico l’ennesima vittoria, ma ci sono gli avversari… Abbiamo trovato un’ottima squadra, con la pressione tra le più alte d’Europa. Abbiamo lavorato bene di squadra non concedendo nulla a squadra che nelle ultime 5 trasferte in Europa nei gironi aveva sempre vinto».

