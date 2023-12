Juve multata dal Giudice Sportivo dopo Napoli: ammenda da 7mila euro ricevuta dal club bianconero. Il motivo della decisione

La Juve è stata multata dal Giudice Sportivo dopo la partita vinta allo Stadium per 1-0 contro il Napoli. L’ammenda ricevuta dal club bianconero ammonta a 7mila euro. Questa la motivazione della decisione.

IL MOTIVO DELLA MULTA – Per aver i suoi sostenitori, nel corso della gara, due bottigliette e alcuni bicchieri di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, per aver inoltre intonato un coro insultante nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS

The post Juve multata dal Giudice Sportivo dopo Napoli: ammenda da 7mila euro. Il motivo appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG