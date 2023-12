A Voetbal, Wesley Sneijder ha parlato così dell’ipotesi di avere donne alla guida di squadre di Eredivisie. Le dichiarazioni dell’ex Inter fanno discutere.

SNEIJDER – «Secondo me stiamo esagerando. Forse adesso le cose sono cambiate, ma se ripenso a me… In uno spogliatoio non potrei mai pensare di essere allenato da una donna. Con tutti i discorsi, anche quelli più umoristici, che ne derivano. Io non ho niente contro le donne, sia chiaro, ma credo che stiamo un po’ impazzendo».

