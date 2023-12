Massa per Genoa-Juve, tifosi preoccupati per la designazione di venerdì: è l’arbitro di Napoli-Inter – GALLERY

Sarà l’arbitro Massa a dirigere Genoa–Juve, anticipo di Serie A in programma venerdì sera. Sui social la preoccupazione dei tifosi: Massa, infatti, è reduce dal Napoli-Inter ricco di polemiche per i contatti Lautaro-Lobotka (primo gol dell’Inter convalidato) e Acerbi-Osimhen (rigore non assegnato al Napoli).

Giusto mandare Massa ad arbitrare la Juve venerdì dopo la splendida prova data in Napoli Inter #AJA #FJGC — El Kun Agüero (fan account) (@elkunaguero10) December 13, 2023

Il cuore nerazzurro Davide Massa mandato a Marassi ad arbitrare la Juve questa giornata.

Cosa potrà mai andare storto? — MoneySball (@Money_Sball) December 13, 2023

Dopo Napoli-lnter di 2 settimane fa e i complimenti ricevuti, giustamente Massa viene designato per Genoa-Juve.

Dove c'è @AIA_it c'è gioia.

Per l'lnter. — Jj1897 (@Vivo_e_vegeto) December 13, 2023

Mandare massa ad arbitrare

La juve dopo gli abomini perpetrati nella partita Napoli Inter certifica che ai mandanti della marotta league non interessa neanche dare la parvenza di una regolarità del campionato #MarottaLeague — lorenzo (@lorenzo10694713) December 13, 2023

The post Massa per Genoa-Juve, tifosi preoccupati: è l’arbitro di Napoli-Inter – GALLERY appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG