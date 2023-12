Alex Sandro omaggia Chiellini: «Ispirazione dentro e fuori dal campo». Il messaggio del terzino brasiliano – FOTO

Anche Alex Sandro omaggia Chiellini dopo il ritiro. Questo il messaggio social del brasiliano della Juventus.

ALEX SANDRO – Grande Giorgione. Sei stato e sei una grande ispirazione per me, non solo in campo ma anche fuori! Complimenti per tutto quello che hai lasciato nel calcio. Ti auguro il meglio amico mio.

