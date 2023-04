Suggestione per il tecnico nerazzurro, che vorrebbe emulare lo Special One

Stagione strana per l’Inter e Simone Inzaghi, quest’ultimo in perenne discussione per i risultati altalenanti tra campionato e Champions League.

Una suggestione però viene ipotizzata da Tuttosport, ovvero quella che vedrebbe il tecnico abbandonare la panchina in caso di vittoria della Champions League, emulando le gesta di Jose Mourinho.

